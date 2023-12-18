В Ставрополе произошел пожар на складе мебели

Спасли одного человека

ТАСС, 18 декабря. В Ставрополе в производственно-складском помещении произошел пожар, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"В Ставрополе огнеборцы МЧС России локализовали пожар. В производственно-складском здании горит мебель на 400 кв. м. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По информации краевого ГУ МЧС, загорелся утеплитель в складском помещении двухэтажного производственного здания.

"В 06:05 18 декабря от ЕДДС Ставрополя в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю поступило сообщение о пожаре в складском помещении двухэтажного производственного здания по адресу Ставропольский край, ул. 3-я Промышленная, 11. Горение утеплителя на площади 400 кв. м", - говорится в сообщении.

В региональном главке МЧС уточнили, что к тушению пожара привлекли 54 человека и 14 единиц техники. Одного человека спасли.

Позже в ведомстве сообщили, что ликвидировали открытое горение.