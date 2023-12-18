СМИ: в Конакри не менее 100 человек пострадали из-за взрыва на складе горючего

По информации Africaguinee, их доставили в центральную университетскую больницу

НАЙРОБИ, 18 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 100 человек получили ранения в результате мощного взрыва на складе горючего в центре столицы Гвинеи - Конакри. Об этом сообщил портал Africaguinee.

По данным портала, как минимум 100 человек доставлены в центральную университетскую больницу Конакри в результате инцидента. Взрыв на складе с горючим произошел в ночь с воскресенья, 17 декабря, на понедельник в районе Калум, где находятся правительственные здания. Его причины не называются, в ближайшие часы ожидается официальное заявление национальной нефтяной компании Гвинеи, отмечает портал.