В Верхоянске возбудили уголовное дело из-за недостроенного сквера почти за 5 млн рублей

Благоустройство проводилось при реализации национального проекта

ТАСС, 18 декабря. Следователи возбудили уголовное дело после невыполнения контракта по строительству сквера в Верхоянске на сумму почти 5 млн рублей. Об этом сообщили в cледственном управлении СК России по Якутии.

"Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при реализации национального проекта "Жилье и городская среда". В ноябре 2020 года из федерального бюджета предоставлена целевая субсидия на благоустройство сквера. Однако установлено, что объект не был полностью благоустроен, ремонтно-строительные работы проведены не в полном объеме. Сумма невыполненных работ составила свыше 4,7 млн рублей", - уточнили в ведомстве.

Контракт по благоустройству общественной территории заключили между муниципальным учреждением и коммерческой организацией.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.