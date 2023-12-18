В Удмуртии ФСБ предотвратила теракт против главы оборонного предприятия

По версии следствия, подозреваемый действовал по заданию украинской террористической организации

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. ФСБ задержала в Ижевске подозреваемого в подготовке теракта против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В результате проведенных мероприятий в Ижевске задержан гражданин России 1990 года рождения, осуществлявший по заданию украинской террористической организации подготовку теракта с использованием самодельного взрывного устройства в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртской Республики", - сообщили в ЦОС.

У задержанного изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и взрывчатые вещества, а также средства связи с перепиской с украинскими координаторами.

Следственным отделом УФСБ России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.