Под Псковом ФСБ задержала жителя Крыма по делу о госизмене в пользу Украины

Возбуждено уголовное дело

ПСКОВ, 18 декабря. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Псковской области совместно с пограничниками задержали жителя Республики Крым, который на протяжении полугода производил фото- и видеосъемку военной техники и позиций российской армии, передавая эту информацию Украине. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена", сообщила пресс-служба УФСБ России по Псковской области.

"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Псковской области совместно с пограничным управлением ФСБ России по Псковской области в Себежском районе Псковской области задержан уроженец Республики Крым, подозреваемый в государственной измене в форме оказания иной помощи иностранному государству", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, следственным отделом УФСБ России по Псковской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). По версии следствия, фигурант дела в августе-декабре 2022 года на территории Республики Крым, производил фото- и видеосъемку личного состава, военной техники и позиций подразделений Вооруженных сил РФ. Кроме того, он с помощью специального программного обеспечения определил координаты расположения техники и личного состава.

"Данные сведения передал Вооруженным силам Украины и Службе безопасности Украины, тем самым оказал иную помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.