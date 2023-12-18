Под Астраханью в ДТП погиб водитель

Также пострадали двое детей

АСТРАХАНЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет с наездом на дерево в Володарском районе Астраханской области. В результате ДТП он скончался на месте происшествия, есть пострадавшие, в том числе двое детей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"На территории Володарского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет с наездом на дерево. В результате ДТП скончался водитель 1988 года рождения, есть пострадавшие, в том числе двое детей трех и пяти лет", - говорится в сообщении.

Прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, а также соблюдению законодательства о профилактике и безнадзорности несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, добавил в ведомстве.