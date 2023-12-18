В Ижевске при взрыве газа на автомойке пострадали три человека

По версии следствия, инцидент произошел в результате утечки в газовых котлах, использовавшихся для отопления помещения

ТАСС, 18 декабря. Взрыв газовой смеси произошел на автомойке в Ижевске, пострадали три человека, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 07:33 (06:33 мск), в 07:49 (06:49 мск) была объявлена ликвидация открытого горения на площади 10 кв. м. Сначала за помощью к медикам обратился один человек, позднее - еще двое. "За помощью к медикам обратились еще два человека с ожогами лица и кистей рук", - говорится в сообщении. На месте работают дознаватели, эксперты пожарной лаборатории МЧС России.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону сообщили, что начали доследственную проверку в связи с хлопком газа в помещении автомойки. По данным следствия, взрыв газа произошел в результате утечки в газовых котлах, использовавшихся для отопления помещения. На момент инцидента клиенты на автомойке отсутствовали. По данным следователей, пострадали руководитель и администратор автомойки, получившие ожоги, угрозы их жизни нет.