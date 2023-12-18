Ростовский доброволец взыскал через суд страховку после ранения в зоне СВО

Мужчина обратился за компенсацией по страховке как военнослужащий, однако ему отказали, так как в тот момент добровольцев страховали по госконтракту, сообщили в пресс-службе судов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 декабря. /ТАСС/. Неклиновский районный суд Ростовской области частично удовлетворил иск добровольца Владимира Каменского о возмещении страховки после полученного ранения в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Каменский Владимир Юрьевич обратился с иском в суд к АО "СОГАЗ", Министерству обороны Российской Федерации о взыскании страхового возмещения. В обосновании иска указано, что в 2022 году истец проходил службу в составе добровольческого формирования в должности старшего роты в качестве добровольца. <…> Решением Неклиновского районного суда Ростовской области исковые требования удовлетворены частично. С АО "СОГАЗ" в пользу Каменского взыскано страховое возмещение в размере 78 293 рубля, штраф в размере 39 146 рублей 50 копеек, судебные расходы в виде оплаты услуг представителя в размере 20 000 рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в момент службы в качестве добровольца Каменский получил ранение и был госпитализирован. Для получения страховки он обратился в Министерство обороны РФ, где получил единовременную выплату по ранению.

В 2023 году доброволец обратился к финансовому уполномоченному за компенсацией по страховке как военнослужащий, однако ему отказали, так как в тот момент добровольцев страховали по госконтракту.

"Суд не согласился с выводами финансового уполномоченного <…> как следует из указа президента РФ от 3 августа 2023 г., гражданам Российской Федерации, пребывающим (пребывавшим) в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, <…> предоставлены страховые гарантии в виде компенсации, в том числе получение гражданином в период пребывания в добровольческом формировании увечья", - уточнили в ведомстве.

Решение в законную силу не вступило.