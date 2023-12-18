ВСУ выпустили по селу Теребрено Белгородской области более 50 снарядов

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

БЕЛГОРОД, 18 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины выпустили по селу Теребрено Краснояружского района Белгородской области 56 снарядов, повреждено три дома, пострадавших нет. Всего в регионе за сутки зафиксировали 76 прилетов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Краснояружском районе по селу Теребрено выпущено 56 минометных снарядов. Пострадавших нет. Повреждены три дома. В один дом попал снаряд, во втором выбиты окна, посечены фасад и кровля, в третьем сгорела беседка. Подомовой обход продолжается", - написал он.

Также в Теребрено повреждены линии электро- и газоснабжения. Газовые службы завершили работы по ликвидации последствий, работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. "Также под обстрел попали село Поповка и окраина села Репяховка, зафиксировано по два прилета в каждом селе. Обошлось без пострадавших и разрушений", - отметил Гладков.

В Белгородском районе в воскресенье по селу Красный Хутор ВСУ выпустили один артиллерийский снаряд, по селу Наумовка - четыре артиллерийских снаряда. Также в Наумовке с БПЛА сбросили одно взрывное устройство.

В Волоконовском районе региона ВСУ из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый, зафиксировали 10 гранатометных выстрелов. В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Вторая атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. "По окраине села Дроновка выпущен один минометный снаряд. Никто не пострадал, разрушений нет", - добавил губернатор.