Главный бухгалтер ИСС Решетнева покончил жизнь самоубийством

Причина cуицида неясна, сообщили в правоохранительных органах

КРАСНОЯРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Главный бухгалтер АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" (ИСС им. М. Ф. Решетнева, входит в Роскосмос) покончил жизнь самоубийством. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

"Причина [cуицида] неясна. Вчера вечером супруга обнаружила его тело", - сообщил собеседник агентства, подтвердив, что мужчина работал главным бухгалтером в ИСС Решетнева.

Официальными комментариями правоохранительных органов и пресс-службы предприятия ТАСС не располагает.

"Информационные спутниковые системы" им. М. Ф. Решетнева - ведущее предприятие России по разработке и изготовлению различных спутников (связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии, научно-прикладного значения).