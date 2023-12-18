Рейс в Ереван вернулся в Шереметьево из-за отказа стойки шасси

Самолет провел в полете порядка полутора часов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Пассажирский самолет, выполняющий рейс Москва - Ереван, вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика отказа стойки шасси, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Самолет, выполнявший рейс Москва - Ереван, вернулся в Шереметьево по причине срабатывания датчика отказа стойки шасси", - сказал собеседник агентства.

Посадка самолета Boeing-737 прошла благополучно около 10:45 мск в Шереметьево. Самолет провел в полете порядка полутора часов. Устанавливается причина неполадки.