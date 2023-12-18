Под Уфой в ДТП со школьным автобусом пострадали шесть детей

По данным пресс-службы управления ГИБДД по Башкирии, автобус с 25 детьми направлялся на экскурсию в Алексеевку

УФА, 18 декабря. /ТАСС/. В результате ДТП со школьным автобусом на трассе под Уфой пострадали шесть детей и один взрослый, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Башкирии.

"Около 12:00 на Алексеевском шоссе столкнулись автобус Higer и грузовик Shacman. В результате аварии шесть детей в возрасте от шести до девяти лет и один взрослый осматриваются медработниками. Известно, что автобус двигался с 25 детьми на экскурсию в Алексеевку", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Очевидцы выкладывают видео с места ДТП, на которых видно поврежденный со стороны водителя автобус, задняя часть которого съехала на обочину. Также на кадрах видно четыре экипажа скорой помощи и пожарные автомобили.