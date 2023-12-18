Присяжные оправдали бывшего топ-менеджера ТГК-14 по делу о стрельбе из арбалета в Чите

В мае Игорь Рыжков на самокате подъехал к мужчине и выстрелил из арбалета, но стрела застряла в одежде и не причинила вреда здоровью потерпевшему

ТАСС, 18 декабря. Суд присяжных вынес оправдательный вердикт в отношении бывшего заместителя гендиректора Территориальной генерирующей компании номер 14 (ТГК-14) по экономической безопасности и режиму Игоря Рыжкова, который выстрелил из арбалета в своего преемника на улице в центре Читы. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Забайкальского края.

"Сегодня присяжные вынесли оправдательный вердикт по делу в отношении Рыжкова. Теперь суд должен будет подготовить решение на основании вердикта", - сообщили в пресс-службе.

Инцидент произошел 31 мая. Рыжков на самокате подъехал к мужчине и выстрелил из арбалета, но стрела не причинила вреда здоровью мужчины, застряв в одежде. Рыжкову предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).