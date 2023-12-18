Мурашко сообщил о гибели минимум 270 детей в ЛНР и ДНР в результате боевых действий Киева

По словам министра здравоохранения, данные по числу пострадавших и погибших могут быть не полными, так как помощь оказывалась разными медицинскими подразделениями и сбор статистики идет с опозданием

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Количество детей, в том числе из новых регионов, пострадавших от боевых действий Украины, растет. Так, в Луганской и Донецкой народных республиках с 2014 года погибли минимум 270 детей, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Хотим отметить, что растут цифры детей, пострадавших от действий со стороны Киева. <...> По состоянию на 15 ноября 2023 года, с 2014 года на территории Донецкой [Народной] Республики ранения различной степени тяжести в результате проведения обстрелов и боевых действий получили 663 ребенка. Превалирующие диагнозы - это минно-взрывные травмы, огнестрельные ранения, сочетанные травмы. Погибли в результате боевых действия на территории Донецкой [Народной] Республики 214 детей. <...> В соответствии с информацией, поступившей из Минтруда, в настоящее время четырем детям установлена инвалидность", - сказал он на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.

При этом Мурашко уточнил, что данные по числу пострадавших и погибших могут быть не полными, так как медицинская помощь оказывалась разными медицинскими подразделениями и сбор статистики идет с опозданием. "По данным Министерства здравоохранения Луганской области, с 2014 года по настоящее время общее количество пострадавших детей составило 248, в том числе 191 человек ранен и 57 погибли. В соответствии с информацией, поступившей из министерства труда, в настоящее время 71 ребенку установлена инвалидность", - добавил министр.

В Херсонской области пострадали 35 детей, в том числе 6 погибли, в Запорожской области пострадали 10 детей, уточнил глава Минздрава.

О ситуации в приграничных субъектах

"Отмечается рост пострадавших детей в приграничных территориях. Минздрав Белгородской области [сообщил, что] за период проведения СВО пострадали 25 детей, 22 ребенка с травмами, трое погибших. <...> Группа инвалидности установлена шести детям. По информации Минздрава Ростовской области, за период с января 2022 года по настоящее время через Ростовскую область с территории прошло в медицинские организации 17 детей с минно-взрывными травмами, которые на этапах эвакуации получали медицинскую помощь. Из числа находящихся в пунктах временного размещения за данный период за медицинской помощью обратились почти 9,4 тыс. детей, из них 162 человека с ограниченным и возможностями. На госпитализацию было направлено более 1 360 детей, из них 113 детей - это дети до года", - сообщил Мурашко.

В Курскую область с февраля 2022 года прибыло 276 детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вынужденно покинувших территорию ЛНР, ДНР и Украины, с 2023 года в результате минометного обстрела пострадало четыре ребенка в возрасте от 2 до 16 лет. В Брянской области зарегистрировано пять случаев ранения в результате обстрела приграничных районов."По данным Министерства здравоохранения Республики Крым, в 2022 году из новых субъектов поступило на лечение три ребенка, в 2023 году - семь. Хочу отметить, что в 2022 году на территории Республики Крым в результате обстрелов погиб один ребенок. <...> Всего на 14 декабря 2023 года на лечение в пункты РФ поступили 193 ребенка - это федеральные клиники, из них 91 ребенок с минно-взрывными травмами", - уточнил глава Минздрава.

"Атаки на медицинские объекты весь этот период продолжаются. Последний случай [зафиксирован] на прошлой неделе, это атака беспилотников на машины скорой помощи. Последний случай - это поврежденный автомобиль скорой помощи со знаками отличия в Херсонской области. Персонал не пострадал, но машина практически выведена из строя. Здания, сооружения медицинские, в том числе те, которые были уже отремонтированы, также повторно подвергаются налетам, при том это целенаправленно, прекрасно зная, что это медицинские организации", - заключил Мурашко.