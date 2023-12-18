Суд в Волгограде назначил два года колонии и штраф уклонившемуся от СВО за взятку военному

Как уточнил представитель пресс-службы Волгоградского гарнизонного военного суда, фигурант остался проходить военную службу в пункте постоянной дислокации, не отправившись в зону специальной военной операции

ВОЛГОГРАД, 18 декабря. /ТАСС/. Волгоградский гарнизонный суд вынес приговор военнослужащему, который за взятку остался проходить военную службу в пункте постоянной дислокации, не отправившись в зону специальной военной операции. Мужчину приговорили к двум годам колонии-поселения и штрафу в размере 750 тыс. рублей, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Волгоградского гарнизонного военного суда.

"Владислав Колганов за денежное вознаграждение в виде взятки остался проходить военную службу в пункте постоянной дислокации, не убывая в зону СВО. Он получил два года лишения свободы в колонии-поселении и штраф 750 тыс. рублей - это пятикратная сумма от взятки в 150 тыс. рублей. Приговор обжаловался, вышестоящая инстанция оставила его без изменений, он вступил в законную силу", - сказал собеседник агентства, добавив, что информация, где именно служил фигурант, судом не разглашается.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что группу военных в Волгограде осудили за взятки с целью избежать службы на СВО. По словам представителя суда, речь идет об одном осужденном, а не о группе. "Что касается других подобных прецедентов, озвученных в СМИ, подобные эпизоды с военнослужащими были в разное время с другими обстоятельствами", - добавил собеседник агентства.