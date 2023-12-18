Начальника ГУ МЧС по Самарской области задержали по подозрению в коррупции

Ведутся обыски, сообщили в силовых структурах

ТАСС, 18 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника главного управления МЧС по Самарской области генерал-майора внутренней службы Олега Бойко по подозрению в коррупции. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

"Бойко задержан. Сейчас с ним проводятся следственные действия. Подозрение в коррупционных преступлениях, сопряженных с вымогательством", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что сейчас ведутся обыски. Обвинение ему пока не предъявлено. Уголовное дело расследует Следственный комитет.

Олегу Бойко 56 лет. В МЧС он служит с 1998 года. 14 марта 2014 года указом президента РФ был назначен на должность начальника главного управления МЧС России по Самарской области. В июне 2016 года ему было присвоено звание генерал-майор внутренней службы. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.