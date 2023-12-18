В Москве молодой человек расстрелял из травматики мужчину, оскорбившего его мать

Пострадавший госпитализирован

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции Москвы задержали молодого человека, который из травматического пистолета обстрелял мужчину, пострадавший госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел возле дома 9 на Пятницком шоссе. "В течение получаса оперативники ОМВД России по району Митино городу Москвы установили и задержали молодого человека, который в ходе конфликта из травматического пистолета произвел несколько выстрелов в потерпевшего, после чего с места происшествия скрылся", - сказал собеседник агентства.

По его словам, задержанный подозревается в ранении из травматического пистолета 38-летнего мужчины. Пострадавший госпитализирован. "По данному факту следственными органами принято процессуальное решение", - добавили в главке.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что устроивший стрельбу молодой человек заступился за свою мать, которую оскорблял пострадавший. Пистолет он взял из сейфа, по предварительным данным, он принадлежит его дяде. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, задержанному грозит до 10 лет колонии. На его дядю также завели дело - за небрежное хранение оружия.