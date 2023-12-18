В Иране более половины АЗС вышли из строя

Заправочные станции переходят на ручной режим продажи бензина, заявил замминистра нефти Джалил Салари

ДУБАЙ, 18 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 60% АЗС в Иране оказались выведены из строя в результате сбоя в работе топливных карт. С таким заявлением выступил заместитель министра нефти исламской республики Джалил Салари.

"60% заправочных станций столкнулись с проблемами при считывании топливных карт. Осуществляется постепенный переход на ручной режим продажи топлива, мы решаем этот вопрос", - привело его слова агентство IRNA. Салари пока не уточнил, что именно послужило причиной сбоя.

Со своей стороны хакерская группировка Gonjeshke Darande утверждает, что ее сторонники совершили кибератаку на иранские АЗС и таким образом якобы вывели их из строя. В заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале хакеров, утверждается, что атака была совершена в ответ на "агрессию исламской республики и ее прокси в регионе".

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи пообещал, что работа всех АЗС будет восстановлена к 15:00 по местному времени (14:30 мск), передает агентство Клуб молодых журналистов.

В последний раз столь крупный сбой в работе АЗС Ирана наблюдался в октябре 2021 года. Тогда в стране начались перебои в продаже топлива для автомобилей на заправках по системе квот для населения из-за проблемы в работе программного обеспечения. В результате массированной кибератаки были выведены из строя все 4,3 тыс. АЗС, находившихся на территории исламской республики.

Система продажи топлива по субсидированным ценам на основе квот была введена в Иране с ноября 2019 года в связи с объявленным повышением цен на бензин и дизельное топливо. Для предотвращения махинаций и контрабанды топлива были введены топливные карты, которые дают право покупать бензин по сниженной цене. Размер квоты в среднем составляет около 60 литров в месяц на одного человека, однако может быть увеличен для представителей отдельных профессий.