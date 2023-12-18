Участника ЧВК "Вагнер" осудили по делу о стрельбе в полицейских

Павла Николина приговорили к 6 годам 11 месяцам колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 декабря. /ТАСС/. Ростовский областной суд приговорил участника ЧВК "Вагнер" Павла Николина к 6 годам и 11 месяцам колонии по делу о стрельбе по полицейским в пригороде Новошахтинска, расположенного вблизи административной границы с Донецкой Народной Республикой, сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Суд постановил признать виновным Николина и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 11 месяцев", - сказал судья.

Инцидент произошел 6 декабря. Мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, ранив одного из них, и скрылся с места происшествия. Подозреваемого задержали и заключили под стражу. При избрании меры пресечения Николин сообщил журналистам, что он является бойцом ЧВК "Вагнер", позже его адвокат подтвердила эту информацию.

Ранее коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный приговор Николину.

Следователь по уголовному делу заявлял, что подозреваемый не менее трех раз выстрелил по автомобилю, где находились полицейские. По словам следователя, Николин во время допроса дал подробные показания о том, как стрелял, а также сообщил, что не состоит на учетах у нарколога и психиатра. Отмечалось, что мужчина стрелял по полицейским из ручного пулемета. Ранее сообщалось, что Николин был судим за кражу и разбой.

В новость внесена правка (12:53 мск) - передается с исправлением срока наказания в заголовке, лиде и цитате, верно - 6 лет 11 месяцев.