Вместе с начальником самарского ГУ МЧС задержали руководителей компании "Витязь"

По версии следствия, Олег Бойко оказывал покровительство организации

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Руководителей компаний "Витязь", занимающихся пожарной безопасностью, задержали вместе с начальником ГУ МЧС по Самарской области Олегом Бойко, которым он оказывал покровительство. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Начальник самарского ГУ МЧС генерал-майор внутренней службы Олег Бойко задержан сегодня по обвинению в многомиллионных взятках. По версии следствия, долгое время он оказывал покровительство группе компаний "Витязь", занимавшейся пожарной безопасностью. Вместе с Бойко задержаны руководители "Витязя" Ян Гущин и Елена Тютюнник", - сообщил депутат.

Возбудили уголовное дело по факту дачи и получения взятки. Как уточнил депутат Госдумы Александр Хинштейн, Бойко подозревают в получении взяток на сумму 25 млн рублей.