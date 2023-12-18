В Смоленской области пресекли попытку вывоза из России бивней мамонта на 15,5 млн рублей

Владельца груза оштрафовали на 500 тыс. рублей

ТАСС, 18 декабря. Сотрудники управления ФСБ и Смоленской таможни пресекли вывоз из России бивней мамонта на сумму более 15,5 млн рублей, которые хозяин груза планировал продать в одной из азиатских стран. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

"УФСБ России по Смоленской области совместно со смоленской таможней пресечена контрабанда бивней мамонта на сумму более 15,5 млн рублей. Оперативниками УФСБ России по Смоленской области выявлено, что владелец груза планировал сбыть его в одной из азиатских стран. Минимальная сумма подобной сделки превышает 15,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, возле населенного пункта Кругловка Руднянского района остановили машину, у водителя были сопроводительные документы на якобы поделочный материал из бивня мамонта общим весом более 1 кг, но он вез бивни мамонта, которые являются культурной ценностью, на их вывоз за границу необходима разрешительная лицензия. "Руднянским районным судом Смоленской области злоумышленник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК России. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении УФСБ по региону.