В отношении начальника самарского ГУ МЧС возбудили дело о взяточничестве

Депутат Госдумы Александр Хинштейн предположил, что с высокой вероятностью Олега Бойко 18 декабря этапируют в Москву

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело по факту дачи и получения взятки возбуждено в отношении начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко и руководителей компании "Витязь", Яна Гущина и Елены Тютюнник, которым он оказывал покровительство. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"С высокой вероятностью уже сегодня все задержанные будут этапированы в Москву. Уголовные дела возбуждены в ГСУ СКР по ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ (получение и дача взяток в особо крупных размерах)", - отметил он в своем Telegram-канале.

Бойко подозревают в получении взяток на сумму 25 млн рублей. По версии следствия, долгое время Бойко оказывал покровительство группе компаний "Витязь", которая занимается пожарной безопасностью. Ее руководители Ян Гущин и Елена Тютюнник также были задержаны.

"За продвижение интересов "Витязя" генералу была выдана кредитная карта, с которой он регулярно снимал наличные через банкоматы. В общей сложности Бойко получил таким способом более 25 млн рублей", - написал Хинштейн, добавив, что "при обысках изъята черная бухгалтерия, подтверждающая регулярные передачи взяток генералу". Возбудили уголовные дела по ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ (получение и дача взяток в особо крупных размерах).

Депутат также отметил, что Бойко планировал переходить на работу в правительство области.

Ранее о задержании Бойко ТАСС сообщили в силовых структурах. С ним проводятся следственные действия, ведутся обыски. Обвинение пока не предъявлено. Уголовное дело расследует СК РФ.

Олегу Бойко 56 лет. В МЧС он служит с 1998 года. 14 марта 2014 года был назначен на должность начальника главного управления МЧС России по Самарской области.