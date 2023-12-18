В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за подъема уровня рек

Оно будет действовать до 20 декабря

КРАСНОДАР, 18 декабря. /ТАСС/. Синоптики в Краснодарском крае прогнозируют подъем уровня воды в реках вплоть до 20 декабря, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по краю.

"Днем и до конца суток 18 декабря, а также сутки 19 декабря и до конца суток 20 декабря в связи с ожидаемыми сильными осадками на юго-западных притоках реки Кубань (МО г. Горячий Ключ, Северский район) и реках Черноморского побережья (МО г. Геленджик, Туапсинский район) ожидается подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении.

В связи с этим в экстренных службах Краснодарского края напомнили о правилах поведения во время ухудшения погоды. Так, следует быть готовыми быстро собрать документы и необходимые вещи, покинуть зону затопления, предварительно отключив свет и газ. При эвакуации важно оказать помощь детям, инвалидам и пожилым гражданам.

По сообщению краевого гидрометцентра, в понедельник в Краснодарском крае ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и сильного дождя, ветер с порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем - до 2 градусов ниже нуля, ночью столбик термометра опустится до минус 9 градусов.