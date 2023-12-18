В Чувашии при проверке двух автобусов выявили почти 40 мигрантов-нарушителей

В полиции сообщили, что иностранцам грозит выдворение за пределы России

ЧЕБОКСАРЫ, 18 декабря. /ТАСС/. МВД по Чувашии при проверке двух автобусов с номерами государств ближнего зарубежья выявило 37 иностранцев с нарушением сроков пребывания в России. Об этом говорится в сообщении полиции.

"Автобусы с номерами государств ближнего зарубежья, направлявшиеся на родину, были остановлены <…> в Чебоксарском и Козловском округах. В первом из автобусов <…> у 17 из 68 пассажиров оказались нарушены сроки пребывания в [России]. <…> Аналогичные нарушения <…> выявили у 20 из 51 пассажира второго автобуса", - отмечается в распространенном сообщении.

Административные протоколы составлены в отношении 37 граждан Узбекистана и Таджикистана. В настоящее время они находятся в территориальных отделах МВД по Чувашии для дальнейших разбирательств и вынесения судом решений. В полиции добавили, что к административной ответственности привлечены также водители автобусов. Материалы в отношении нарушителей переданы в суд, им грозит выдворение за пределы России.