Мосгорсуд смягчил на полгода наказание братьям Магомедовым

Обоснованием стало истечение срока давности по двум эпизодам мошенничества и хищений

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Московский городской суд смягчил на полгода приговор совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Приговор суда первой инстанции в отношении Магомедова Зиявудина изменить, окончательное наказание в виде 18 лет и 6 месяцев", - огласила постановление судья. Его брату наказание смягчено с 18 лет до 17 лет и 6 месяцев. Обоснованием для смягчения наказания стало истечение срока давности по двум эпизодам мошенничества и хищений.

Адвокат Михаил Ошеров сообщил ТАСС, что защита будет продолжать обжалование приговора братьям Магомедовым. "Мы продолжим обжаловать приговор, расцениваем решение как незаконное", - сказал Ошеров, представляющий интересы Магомеда Магомедова.