В Заполярье более 21 тыс. человек остались без отопления и горячей воды из-за аварии

По данным синоптиков, 18 декабря в Кандалакше около 11 градусов мороза

МУРМАНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Более 190 многоквартирных жилых домов, а также 8 детских садов и 3 школы остались без отопления и горячей воды из-за аварии в городе Кандалакше Мурманской области. Всего от теплоснабжения отключены более 21 тыс. человек, в том числе более 3 тыс. детей, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 11:55 мск поступила информация об отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения в Кандалакше Мурманской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под отключение попали 194 жилых дома и 11 социально значимых объектов: 8 детсадов и 3 школы. Всего без отопления и горячей воды осталось более 21 тыс. человек, в том числе 3,2 тыс. несовершеннолетних.

По данным синоптиков, в понедельник в Кандалакше около 11 градусов мороза.