18 декабря, 10:24

В Краснодаре двух мужчин осудили за покушение на диверсию на железной дороге

Они планировали поджечь два релейных шкафа, за каждый из которых им обещали заплатить по 10 тыс. рублей

КРАСНОДАР, 18 декабря. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд признал виновными двух мужчин по делу о покушении на совершение диверсии, они планировали за вознаграждение поджечь два релейных шкафа на железной дороге в поселке под Краснодаром, попытку пресекли сотрудники УФСБ по краю. Фигурантам назначили наказание в виде лишения свободы, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.

"Краснодарский краевой суд огласил приговор в отношении Александра Андреева и Петра Воскобойника, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (приготовление к совершению поджога, направленного на повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации). Воскобойнику назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет и два месяца, Андрееву - шесть лет и шесть месяцев. Первые два года назначенного наказания им предстоит отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В феврале 2023 года в мессенджере Telegram от неустановленного пока лица молодым людям поступило предложение заработать, совершив поджог двух релейных шкафов на объекте ОАО "РЖД" в поселке Лорис под Краснодаром, за каждый шкаф им предлагали по 10 тыс. рублей. Они получили конкретные указания, включая географические координаты объектов, прибыли в садовое некоммерческое товарищество, там планировали избить мужчину и отобрать у него деньги, чтобы купить на них монтировки, бензин и моторное масло, которые в дальнейшем использовали бы для вскрытия релейных шкафов и их поджога. Затем молодых людей задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. 

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