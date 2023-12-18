В Прикамье будут судить подростков, устраивавших поджоги инфраструктурных объектов

По данным полиции, они действовали по просьбе "работодателя" из интернета

ПЕРМЬ, 18 декабря. /ТАСС/. В Пермском крае двое подростков пойдут под суд за поджоги инфраструктурных объектов Чайковского и чужого имущества, которые они устроили по просьбе "работодателя" из интернета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Следственным отделом ОМВД России по Чайковскому городскому округу окончено расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба, путем поджога, в составе группы лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога, в составе группы лиц по предварительному сговору). В совершении преступлений обвиняются два 15-летних местных жителя", - сообщили в управлении МВД Прикамья.

По данным ведомства, в марте 2023 года в Чайковском произошли два пожара, в которых пострадали инфраструктурные объекты. При осмотре мест происшествия специалисты заключили, что это был поджог. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции и ФСБ задержали подозреваемых, которыми оказались 15-летние подростки. "Установлено, что один из несовершеннолетних через интернет нашел подработку, реклама которой обещала неплохие деньги. С ним через один из мессенджеров связывался "работодатель" и предложил за денежное вознаграждение совершать поджоги, снимать свои действия на видео и направлять ему видеозапись, как подтверждение выполненной работы. Молодой человек рассказал об этом своему приятелю и предложил ему работать вместе, а полученные деньги делить между собой, тот согласился", - пояснили в региональном управлении МВД.

В ведомстве пояснили, что первым объектом поджога стала одна из городских трансформаторных подстанций, при отключении питания которой остановилась бы работа городских систем. Но пожар заметил прохожий и сообщил об этом в службу "01". Через несколько дней в другом районе города подростки подожгли железный контейнер с аппаратурой, принадлежащий одному из СМИ. Материальный ущерб, причиненный собственнику, составил более 1 млн рублей.

При проведении расследования уголовного дела подростки раскаялись в содеянном, а материальный ущерб возместили их законные представители. Уголовное дело направили в суд. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают организатора поджогов.