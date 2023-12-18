В Петербурге после повреждения квартир родственников военкоров возбудили уголовные дела

Полицейские ищут свидетелей произошедшего, а также изучают записи камер видеонаблюдения

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили два уголовных дела после того, как неизвестные заблокировали монтажной пеной двери квартир родственников военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Петербургская полиция возбудила уголовные дела по фактам противоправных действий в домах, где проживают родственники военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина. В Приморском районе действия злоумышленников квалифицированы по ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), а в Красносельском - по ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - написала она в Telegram-канале.

Начальник петербургского главка полиции Роман Плугин взял под личный контроль ход работы по установлению и задержанию лиц, совершивших преступления. "Сейчас полицейские ищут свидетелей и очевидцев, изучают записи камер видеонаблюдения", - добавила Волк.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, заявление о том, что неизвестные запенили входную дверь в межквартирный холл в многоквартирном доме в Приморском районе, поступило в ведомство вечером 17 декабря. Сапоньков в Telegram-канале подтвердил факт инцидента и отметил, что изначально на его вызов полиция приехать отказалась, однако позже они прибыли на место происшествия. Аналогичный инцидент произошел по адресу, по которому ранее проживал военкор Дмитрий Стешин.

Кроме того, рабочая группа по повышению информационной открытости и взаимодействию со СМИ Общественного совета при ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти также обратилась в ГУ МВД с просьбой взять на особый контроль расследование угроз в отношении петербургских военкоров. "Угрозы в отношении военкоров уже давно носят не виртуальный, а вполне реальный характер - мы помним трагический случай с Владленом Татарским. И историю с нашими коллегами мы расцениваем не как бытовой инцидент, а как диверсию. Именно поэтому просим ГУ МВД отнестись к угрозам с максимально серьезным вниманием, провести тщательное расследование, выявить виновных и привлечь их к ответственности", - говорится в сообщении руководителя рабочей группы, директора Северо-Западного филиала "Российской газеты" Анжелики Гурской.