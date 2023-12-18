Сербского музыканта Мартича могут арестовать и выдворить из РФ за пропаганду наркотиков

Заседание по делу основателя "Пасоша" пока не назначили

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Основателю музыкальных групп "прыгай киска" и "Пасош" сербу Петару Мартичу грозит арест до 15 суток и выдворение из России по статье о пропаганде наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в Никулинском суде Москвы, в который поступило дело об административном правонарушении музыканта.

"В суд поступил протокол в отношении Мартича П., составленный по ч. 2 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств иностранным гражданином). Дата заседания по данному делу еще не назначена", - сказали в суде. По этой норме закона Мартичу грозит штраф до 30 тыс. рублей или арест до 15 суток с последующим выдворением из России.

Мартич родился в 1993 году в Белграде, но с 1997 года проживает в России. Он создал рэп-ансамбль "прыгай киска" и панк-ансамбль "Пасош". С 2021 года Мартич занимается сольным музыкальным проектом.