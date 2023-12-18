В Липецкой области уровень воды в Дону поднялся на метр

На реке перекрыли переправу

ТАСС, 18 декабря. Сильный снегопад и потепление до 3 градусов стали причиной подъема воды в реке Дон почти на метр, ожидается дальнейший рост, поэтому в регионе закрыта первая переправа в районе села Замятино. Об этом сообщила пресс-служба управления дорог и транспорта Липецкой области.

"Уровень воды в Дону поднялся уже более чем на метр. Заехать на понтонную переправу [у села Замятино] пока еще имеют возможность машины с дорожным просветом не менее 20 см, но специалисты ожидают, что вода будет прибывать и дальше. В целях обеспечения безопасности проезд по мосту решено закрыть", - говорится в сообщении.

По данным управления, в ближайшее время проезд по переправе в районе Замятино будет перекрыт, специалисты круглосуточно отслеживают уровень в Дону, движение откроют после возвращения воды к допустимым отметкам. "Объезд будет осуществляться по стандартной схеме: по автомобильным дорогам Задонск - Алексеевка и Ольшанец - Каменка", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Липецкой области, 18 декабря в регионе небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, температура днем составляет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, во вторник ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - до 5 градусов тепла, осадки в виде мокрого снега, мороси и дождя.