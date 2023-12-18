В Коми суд приговорил депутата к 1,4 млн рублей штрафа за подкуп

Вину в совершении преступления подсудимая не признала

СЫКТЫВКАР, 18 декабря. /ТАСС/. Корткеросский районный суд признал депутата совета Корткеросского района Республики Коми, главу сельскохозяйственного производственного кооператива "Исток" Надежду Макарову виновной в коммерческом подкупе. Она приговорена к 1,4 млн рублей штрафа, сообщила прокуратура региона.

"Суд рассмотрел уголовное дело в отношении председателя сельскохозяйственного производственного кооператива "Исток", депутата совета Корткеросского района. Она признана виновной по статье 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа в крупном размере)", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что в 2020 году председатель получила от индивидуального предпринимателя, выполнявшего на земельном участке кооператива мелиоративные работы, 705 тыс. рублей за обеспечение беспрепятственной приемки выполненных работ, их своевременную оплату и последующее заключение новых договоров на мелиорацию. Вину в совершении преступления подсудимая не признала.

Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в 1,4 млн рублей с лишением права заниматься определенными видами деятельности сроком на год. У осужденной конфискован в доход государства предмет коммерческого подкупа - 705 тыс. рублей, а для обеспечения последующего взыскания штрафа и конфискации сохранен арест на ее имущество и денежные средства на сумму свыше 1,8 млн рублей.

По информации следственного управления СК РФ по региону, уголовное дело было возбуждено следователями СК по материалам, собранным сотрудниками региональных УФСБ и МВД, и расследовалось при их оперативном сопровождении. Преступление выявили при заключении договора на капитальный ремонт мелиоративного участка на объекте "Вылибский массив".