Учредителя "Медиазоны" оштрафовали на 150 тыс. рублей за отсутствие сноски иноагента

Также Сергея Смирнова привлекли к административной ответственности как должностное лицо

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы назначил штраф в размере 150 тыс. рублей генеральному директору ООО "ЗП", учредителю "Медиазоны" (признана иноагентом) Сергею Смирнову за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Смирнов С. С. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом с использованием сети Интернет без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 000 рублей", - сказали в пресс-службе. Смирнов привлечен к административной ответственности как должностное лицо. По этой норме закона должностным лицам грозит штраф до 300 тыс. рублей.

В ноябре Смирнов был привлечен к административной ответственности по той же статье как физическое лицо. Бутырский суд Москвы оштрафовал его на 40 тыс. рублей. Согласно вменяемому составу, Смирнов не указал при публикации материалов от своего лица в соцсетях нахождение в реестре иноагентов.

Ранее Минюст России включил Смирнова, издателя "Медиазоны" Петра Верзилова и два учрежденных ими юридических лица в реестр СМИ - иностранных агентов.