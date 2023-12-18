Суд в Москве арестовал двух предпринимателей из сферы информационных технологий

Следствие полагает, что бизнесмены похитили субсидии на сумму почти 160 млн рублей, полученные в Минпромторге на разработку вычислительных платформ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал двух предпринимателей из сферы информационных технологий, Сергея Сорокина и Илью Чипашвили, по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сорокина и Чипашвили", - сказал собеседник агентства. Постановление суда уже обжаловано обвиняемыми.

Как сообщала газета "Коммерсант", следствие МВД полагает, что бизнесмены похитили субсидии на сумму почти 160 млн рублей, полученные в Минпромторге на разработку вычислительных платформ. Фигуранты, не признавая вину, утверждают, что полностью выполнили свои обязательства перед заказчиком.

Чипашвили до 2022 года занимал должность гендиректора ЗАО "Научно-производственная фирма "Доломант", Сорокин до мая 2022 года был руководителем компании "Интеллоджик". Как пишет газета, в декабре 2020 года, по данным следствия, с "Доломантом" был заключен контракт, а затем ряд дополнительных соглашений к нему, в рамках которых компания за два года получила от государства 159 957 379 рублей.