В Греции уничтожили управляемым взрывом бомбу, подложенную к полицейскому управлению

Неизвестный позвонил в полицию и предупредил полицию о заложенном устройстве, сказав, что оно сработает через 45 минут, передает Newsbomb

АФИНЫ, 18 декабря. /ТАСС/. Полицейское управление по нейтрализации взрывных устройств уничтожило управляемым взрывом бомбу, подложенную к штаб-квартире Полиции специального назначения (МАТ) в афинском районе Гуди. Об этом сообщил греческий новостной портал Newsbomb.

По его словам, неизвестный позвонил в полицию и предупредил полицию о заложенной бомбе, и это предупреждение не оказалось ложным. Звонивший сообщил, что она сработает через 45 минут.

Срочно вызванные на место ЧП сотрудники подразделения по нейтрализации взрывных устройств обнаружили у входа в полицейское здание самодельную бомбу с двумя детонаторами и часами. Район был оцеплен, ограничено движение транспорта и пешеходов. Специалисты произвели управляемый взрыв, уничтоживший взрывное устройство.

Пока никто не взял ответственность за данное преступление. Расследование начала Антитеррористическая служба Греции.