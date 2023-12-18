Холдинг Red Media оштрафовали на 1 млн руб. за пропаганду ЛГБТ среди подростков

Поводом для протокола стала публикация клипа без маркировки 18+ на сайте одного из его телеканалов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал холдинг Red Media на 1 млн рублей по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди подростков. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд признал виновным холдинг Red Media по ч. 2 ст. 6.21.2 (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол) и назначил ему наказание в виде административного штрафа на 1 млн рублей", - зачитала решение судья Ольга Синельникова. Как сказано в материалах дела, поводом для составления протокола стала публикация на сайте одного из его телеканалов клипа без маркировки 18+.

Red Media - российский телевизионный холдинг, производитель тематических телеканалов и программ для спутникового и кабельного телевизионного вещания. Ему принадлежат телеканалы 365 дней ТВ, Europa Plus TV, HDL, MMA-TV, КВН ТВ, M-1 Global и другие.