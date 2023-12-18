Что известно о задержании начальника ГУ МЧС по Самарской области

Руководитель Главного управления МЧС по Самарской области Олег Бойко и руководство компании "Витязь", занимающейся пожарной безопасностью, задержаны по подозрению в коррупции. По версии следствия, речь идет о взятках на 25 млн рублей.

ТАСС собрал основную информацию о задержании.

Обстоятельства задержания

Сотрудники правоохранительных органов задержали генерал-майора внутренней службы Бойко по подозрению в коррупции.

Вместе с Бойко задержаны руководители занимающейся пожарной безопасностью компании "Витязь" Ян Гущин и Елена Тютюнник. По версии следствия, подозреваемый оказывал им покровительство, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Расследование дела

Уголовное дело расследует Следственный комитет по ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ (получение и дача взяток в особо крупных размерах).

Бойко подозревают в получении нелегального вознаграждения на сумму 25 млн рублей, уточнил Хинштейн. По его данным, при обысках была "изъята черная бухгалтерия", подтверждающая регулярную передачу взяток.

Биография Олега Бойко

Родился 28 декабря 1966 года в Симферополе. Окончил Сумское высшее артиллерийское командное училище (1988), Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (2012), Академию Государственной противопожарной службы МЧС России (2017).

В МЧС работает с 1998 года. 14 марта 2014 года указом президента РФ был назначен на должность начальника главного управления МЧС России по Самарской области.

В июне 2016 года ему было присвоено звание генерал-майор внутренней службы. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Имеет ведомственные награды.

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