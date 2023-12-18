Что известно о задержании начальника ГУ МЧС по Самарской области

Руководитель Главного управления МЧС по Самарской области Олег Бойко и руководство компании "Витязь", занимающейся пожарной безопасностью, задержаны по подозрению в коррупции. По версии следствия, речь идет о взятках на 25 млн рублей.
ТАСС собрал основную информацию о задержании.
Обстоятельства задержания
- Сотрудники правоохранительных органов задержали генерал-майора внутренней службы Бойко по подозрению в коррупции.
- Вместе с Бойко задержаны руководители занимающейся пожарной безопасностью компании "Витязь" Ян Гущин и Елена Тютюнник. По версии следствия, подозреваемый оказывал им покровительство, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Расследование дела
- Уголовное дело расследует Следственный комитет по ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ (получение и дача взяток в особо крупных размерах).
- Бойко подозревают в получении нелегального вознаграждения на сумму 25 млн рублей, уточнил Хинштейн. По его данным, при обысках была "изъята черная бухгалтерия", подтверждающая регулярную передачу взяток.
Биография Олега Бойко
- Родился 28 декабря 1966 года в Симферополе. Окончил Сумское высшее артиллерийское командное училище (1988), Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (2012), Академию Государственной противопожарной службы МЧС России (2017).
- В МЧС работает с 1998 года. 14 марта 2014 года указом президента РФ был назначен на должность начальника главного управления МЧС России по Самарской области.
- В июне 2016 года ему было присвоено звание генерал-майор внутренней службы. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Имеет ведомственные награды.
Уголовные дела в отношении высокопоставленных сотрудников МЧС
- 27 сентября 2023 года по подозрению в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) был задержан начальник главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю генерал-лейтенант внутренней службы Олег Волынкин. Суд заключил его под стражу.
- 13 июля 2022 года в Москве был задержан и арестован бывший заместитель главы МЧС России Андрей Гурович (занимал должность с июня 2018 года по май 2022 года). Его обвинили в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следствие по делу продолжается.
- 27 марта 2020 года по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) был задержан бывший начальник главного управления МЧС России по Курганской области Олег Рожков (занимал должность в 2010-2020 годах). Курганский городской суд приговорил Олега Рожкова к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, впоследствии судебная коллегия по уголовным делам Курганского облсуда смягчила приговор экс-чиновнику до пяти лет.