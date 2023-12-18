В Херсонской области задержали участника украинского НВФ, блокировавшего Крым

Им оказался 58-летний житель села Счастливцево Генического района

ГЕНИЧЕСК, 18 декабря. /ТАСС/. Участника незаконного вооруженного формирования (НВФ), блокировавшего проезд автомобилей в Крым, задержали в Херсонской области, сообщило в своем Telegram-канале следственное управление СК РФ по Херсонской области.

"В результате совместно проведенных сотрудниками регионального следственного управления и УФСБ России по Херсонской области следственных действий и оперативных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержан 58-летний житель села Счастливцево Генического района Херсонской области. Следствием установлено, что с сентября по ноябрь 2016 года подозреваемый добровольно вступил и принимал участие в действовавшем на Украине вооруженном формировании, деятельность которого запрещена на территории РФ. В указанный период времени фигурант исполнял обязанности по обеспечению деятельности запрещенного батальона, заключающиеся в обустройстве, ремонте и строительстве сооружений на территории лагеря, располагавшегося вблизи КПП "Чонгар", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "фигурант блокировал проезд транспортных средств, доставлявших товары народного потребления для жителей Республики Крым". "Своими действиями он наносил ущерб экономическим и политическим интересам граждан России, создавал угрозу национальной безопасности Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что Геническим межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Херсонской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации). "В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщается в Telegram-канале.