Суд арестовал более 50 участников конфликта у "Садовода"

Еще более 20 человек выдворят из России

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Люблинский районный суд Москвы назначил административный арест более 50 участникам конфликта возле столичного рынка "Садовод" за неподчинение сотрудникам полиции, в отношении более 20 принято решение о выдворении из РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Люблинский районный суд города Москвы рассмотрел административные дела в отношении 73 участников драки на рынке "Садовод" 15 декабря 2023 года: 51 человек признан виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей. Им назначен административный арест (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). Еще 22 человека признаны виновными в совершении преступления по ч. 3 ст. 18.8, ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ. Они отправлены в Центр временного содержания иностранных граждан", - сказали в суде.

Конфликт произошел в минувшую пятницу на улице Верхние Поля после того, как водитель при проверке документов не подчинился требованиям участкового, попытался скрыться на машине и протащил его несколько метров. Затем водитель вышел из машины и несколько раз ударил сотрудника полиции. При этом при задержании у водителя произошел эпилептический припадок. Полицейские оказали ему помощь и вызвали скорую. В момент оказания помощи задержанному к сотрудникам полиции подошла группа агрессивно настроенных граждан из более 80 человек. Они попытались оттеснить полицейских от задержанного, порезав колесо служебного автомобиля. Полицейским пришлось стрелять в воздух для предотвращения противоправных действий.

В итоге полицейские задержали и доставили в территориальные отделы 82 человека, в отношении которых были составлены протоколы за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) и нарушение миграционного законодательства (ст. 18.8 КоАП РФ). Мужчина, напавший на полицейского, арестован до 16 февраля.

Торговый комплекс "Садовод" расположен на юго-востоке Москвы и является крупнейшим в России центром оптово-розничной торговли. Общая площадь территории комплекса составляет более 40 га, на рынке работает 9,5 тыс. торговых павильонов, ежедневно его посещают более 250 тыс. покупателей.