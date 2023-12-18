СК возбудил дело после ДТП со школьным автобусом в Уфе

В результате аварии пострадали 10 детей

УФА, 18 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту столкновения школьного автобуса и грузовика в Уфе, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Башкирии.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по факту ДТП с участием автобуса, перевозившего детей", - говорится в сообщении.

ДТП произошло около полудня на трассе под Уфой, в результате пострадали 10 детей и один взрослый. Госпитализированы восемь несовершеннолетних.

Следователи допрашивают водителей, пассажиров и очевидцев ДТП, планируется проведение судебно-медицинских экспертиз в отношении пострадавших. На месте происшествия организован комплекс следственно-оперативных мероприятий. "В ходе расследования действиям водителя автобуса и компании-перевозчика будет дана правовая оценка на предмет соответствия оказываемых услуг установленным законом требованиям и нормам безопасности", - добавили в СК.