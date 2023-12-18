Суд в Москве продлил арест уроженке Крыма Ление Умеровой по делу о шпионаже

Адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что она останется под стражей до 4 марта 2024 года

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей уроженке Крыма Ление Умеровой по делу о шпионаже. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Дмитрий Динзе.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и продлил Умеровой срок содержания под стражей до 4 марта 2024 года", - сказал защитник.

По данным из открытых источников, Умерова в 2015 году переехала в Киев. В декабре 2022 года решила приехать из Тбилиси на автобусе в Крым, чтобы навестить отца. На контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" ее задержали российские пограничники и отвезли во Владикавказ. Умерову признали виновной в нарушении правил пересечения границы России (ч. 1 ст. 18.1 КоАП РФ), следующие три месяца она провела в заключении в центре временного содержания иностранных граждан. После того как ее отпустили, она вновь была задержана и доставлена в Москву по делу о шпионаже.