СК возбудил уголовное дело после гибели петербуржца от упавшей с крыши наледи

Нназначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти мужчины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет в Санкт-Петербурге возбудил уголовное дело после гибели местного жителя от наледи, упавшей с крыши дома в Калининском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Следственным отделом по Калининскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту обнаружения 18 декабря около одного из домов на проспекте Мечникова тела 31-летнего местного жителя, погибшего, по предварительным данным, в результате падения наледи с крыши дома", - говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия и допрашивают свидетелей, по делу уже назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти мужчины.