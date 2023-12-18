В КЧР задержали подозреваемого в покушении на убийство сотрудника казначейства и судьи

Преступление было совершено 20 февраля

ЧЕРКЕССК, 18 декабря. /ТАСС/. Следственными органами СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) задержан мужчина, разыскиваемый за покушение на убийство и разбойное нападение на сотрудника казначейства и арбитражного судью. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по республике.

"Следователи СК России продолжают расследование уголовного дела о покушении на убийство и разбойном нападении (ч. 3 ст. 30, п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ), в совершении которого подозреваются четверо местных жителей. <…> В настоящее время один из подозреваемых задержан, ему предъявлено обвинение, проводятся необходимые следственные действия. По уголовному делу продолжается сбор и закрепление доказательственной базы, а также мероприятия по задержанию остальных участников преступления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 20 февраля днем четверо жителей республики в Черкесске совершили разбойное нападение на заместителя руководителя управления казначейства по КЧР, судью Арбитражного суда КЧР и двоих местных жителей.

"В ходе нападения злоумышленники, вооружившись деревянными бейсбольными битами и иными предметами, используемыми в качестве оружия, действуя группой лиц, нанесли несколько ударов указанным лицам и, похитив имеющееся при них имущество, скрылись с места преступления. В результате преступных действий пострадавшие с различными травмами доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - сказано в пресс-релизе.

По данным ведомства, фигурантам удалось скрыться с места преступления и уехать за пределы РФ, в связи с чем они были объявлены в международный розыск. Судом в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.