18 декабря, 14:39
Стрельба в гимназии в Брянске

СК заявил, что устроившей стрельбу в гимназии в Брянске не оказали психологическую помощь

Старший инспектор отдела аналитического сопровождения следствия управления контроля за следственными органами ГСУ СК РФ Анна Старжинская отметила, что своевременное оказание такого вида помощи имеет большое значение

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Следствие считает, что восьмикласснице, устроившей стрельбу в гимназии в Брянске, не оказали необходимую психологическую помощь, в том числе в школе.

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Об этом заявила старший инспектор отдела аналитического сопровождения следствия управления контроля за следственными органами ГСУ СК РФ Анна Старжинская.

"Те, кто мог своевременно выявить [необходимость помощи] и помочь ребенку, который находился в тяжелой и сложной жизненной ситуации, этого не сделали. И ребенок расстрелял своих одноклассников", - сказала она, выступая в Госдуме.

Старжинская отметила, что СК, расследуя такие факты, выявляет одни и те же причины. "Они не меняются. И наши обсуждения не меняются тоже. <…> Очень большое значение имеет оказание й психологической помощи. Ребенку нужна была психологическая помощь, явно выраженные были признаки этого, которые видели представители школы", - сказала она. 

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