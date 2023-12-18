В отношении Акунина возбудили дело по статье о распространении фейков о ВС РФ

Следствие намерено добиваться заочного ареста писателя

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье о распространении фейков о Вооруженных силах РФ в отношении писателя Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, внесен в реестр террористов и экстремистов). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В отношении писателя Бориса Акунина возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейков, направленных на дискредитацию ВС России", - сказал собеседник агентства.

По его словам, следствие будет добиваться заочного ареста Акунина по этому делу. "В ближайшее время он будет объявлен в розыск", - добавил представитель правоохранительных органов.

Ранее писатель в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признал, что Киев в ходе нынешнего конфликта не добьется военной победы, при этом оправдал попытки атаковать российские города с помощью беспилотников. После публикации записи разговора объединенная розничная сеть книжных магазинов "Читай-город - Буквоед" приостановила продажи его книг. Писатель с 2014 года проживает в Лондоне.