В СК подтвердили задержание начальника ГУ МЧС по Самарской области

Помимо Олега Бойко, фигурантами дела являются двое представителей коммерческой организации

ТАСС, 18 декабря. Следственный комитет подтвердил задержание начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко и двух представителей коммерческой организации.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко и двух представителей коммерческой организации. По данным следствия, Бойко получил от них взятки на сумму свыше 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности. Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о том, что долгое время Бойко оказывал покровительство группе компаний "Витязь", которая занимается пожарной безопасностью. Ее руководители Ян Гущин и Елена Тютюнник также были задержаны.

"За продвижение интересов "Витязя" генералу была выдана кредитная карта, с которой он регулярно снимал наличные через банкоматы. В общей сложности Бойко получил таким способом более 25 миллионов рублей", - написал Хинштейн, добавив, что "при обысках изъята черная бухгалтерия, подтверждающая регулярные передачи взяток генералу".

Депутат также отметил, что Бойко планировал переходить на работу в правительство области.