В Киеве затопило станцию метро на закрытом из-за разгерметизации тоннеля участке

Речь идет о станции "Голосеевская"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Станцию киевского метро "Голосеевская", расположенную на участке синей ветки метрополитена между станциями "Теремки" и "Демеевская", на котором ранее произошла разгерметизация туннеля, заливает водой. Об этом свидетельствует видео одного из очевидцев, распространенное украинским изданием Klymenko Time.

На кадрах запечатлено, как вода течет по стенам станции в нескольких местах. Издание не приводит причины, официальной информации о состоянии станции не поступало.

8 декабря шесть станций на синей ветке метро в Киеве закрыли из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. В метрополитене сообщили, что восстановительные работы продлятся около полугода. Планировалось, что в это время движение поездов на поврежденном отрезке пути будет закрыто. Однако 13 декабря на этом участке было запущено челночное курсирование поездов.

13 декабря полиция Киева сообщила, что проводит следственные действия в компаниях "Киевский метрополитен", "Метрострой" и в структурных подразделениях Киевской горадминистрации после затопления тоннеля столичной подземки. Целью мероприятий в полиции назвали проверку "наличия просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации поврежденного отрезка метро". Также планировалось установить ответственных за разгерметизацию и затопление тоннеля.