В Петербурге загорелся жилой дом

Сведения о пострадавших не поступали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге эвакуировали 26 человек из опасной зоны при пожаре по дополнительному номеру сложности 1-бис в трехкомнатной квартире в жилом доме в Приморском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"В трехкомнатной квартире площадью 60 кв. м происходит горение по всей площади. В 17:14 мск подан дополнительный номер 1-бис. Из опасной зоны эвакуированы 26 человек", - говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших не поступали, отметили в ведомстве. Огонь охватил квартиру в жилом доме №60 на Школьной улице. Сообщение о пожаре поступило в 16:52 мск. К ликвидации пожара привлечено от МЧС 6 единиц техники и 27 человек личного состава.