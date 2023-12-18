СК возбудил в отношении Акунина дело об оправдании терроризма и дискредитации ВС РФ

В ближайшее время следствие намерено добиваться заочного ареста писателя

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении писателя Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, внесен в реестр террористов и экстремистов) за оправдание терроризма и распространение ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении Григория Чхартишвили, также известного как Борис Акунин. Он подозревается в публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации (ст. 205.2, ст. 207.3 УК РФ). Следствие планирует объявить Чхартишвили в розыск", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время следствие будет добиваться заочного ареста Акунина по этому делу.

Ранее писатель в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признал, что Киев в ходе нынешнего конфликта не добьется военной победы, при этом оправдал попытки атаковать российские города с помощью беспилотников. После публикации записи разговора объединенная розничная сеть книжных магазинов "Читай-город - Буквоед" приостановила продажи его книг. Писатель с 2014 года живет в Лондоне.