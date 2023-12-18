В Подмосковье задержали мужчину за избиение полицейского

Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Молодой человек задержан в Подмосковье за избиение полицейского, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК по Московской области.

"Следователем следственного отдела по Орехово-Зуеву ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя. Он подозревается в применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ)", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, около жилого дома в Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе спора со своим знакомым беспричинно ударил по лицу сотрудника правоохранительных органов. Молодой человек попытался скрыться, но был задержан.

В ГСУ СК сообщили, что на допросе подозреваемый рассказал следователю об обстоятельствах и мотивах совершенного им преступления, а также признал вину. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.